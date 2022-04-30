Şampiyon PSG, Strasbourg'dan 1 puan çıkardı

Fransa Ligi'nde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden PSG, 35. hafta maçında deplasmanda Strasbourg'a konuk oldu.



Stade de la Meinau'da oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.



Mücadelenin 3. dakikasında Strasbourg Gameiro'nun golüyle öne geçerken 23'te Mbappe skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda bu kez PSG 64'te Hakimi ve 68'de Mbappe'nin golleriyle iki farklı öne geçti. 75. dakikada Verratti'nin ters vuruşu farkı bire indirirken 90+2'de sahneye çıkan Caci skoru 3-3'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.



Bu sonuçla PSG 79 puana yükselirken Strasbourg ise 57 puana yükseldi.





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