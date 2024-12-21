Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI 4 GALİBİYET 1 BERABERLİK



Bu sonuçla birlikte Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı bir kez daha kaybetmemiş oldu.



46 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de iki farklı takımda çalıştı ve karşılaştığı 5 maçta Beşiktaş'a hiç kaybetmedi.



Sami Uğurlu'nun Beşiktaş'a rakip olduğu maçlardaki sonuçları şöyle:



21 Mayıs 2022: Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa



3 Aralık 2022: Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş



2 Kasım 2024: Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa



21 Aralık 2024: Beşiktaş 1-1 Alanyaspor



26 Mayıs 2024: Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş