Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı mağlup olmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor
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21 Aralık 2024 22:02
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. 

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. 

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 4 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı bir kez daha kaybetmemiş oldu.

46 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de iki farklı takımda çalıştı ve karşılaştığı 5 maçta Beşiktaş'a hiç kaybetmedi. 

Sami Uğurlu'nun Beşiktaş'a rakip olduğu maçlardaki sonuçları şöyle: 

21 Mayıs 2022: Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa

3 Aralık 2022: Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş 

2 Kasım 2024: Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

21 Aralık 2024: Beşiktaş 1-1 Alanyaspor

26 Mayıs 2024: Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş
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