Samet Koç: 'Beşiktaş ve Kayserispor ile ilgili böyle bir şey söylemedim'

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'un, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Onur Bulut'un transferinin ardından yaptığı iddia edilen açıklamaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.



Basın Sözcüsü Samet Koç, konuyla ilgili "Beşiktaş ile savaş halindeyiz" şeklinde bir açıklamasının olmadığını ve sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.



Onur Bulut ile ilgili son kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vereceğini söyleyen Samet Koç, camialar arasında gerginlik yaratacak şekilde çıkan haberleri kınadı ve basında yer alan ifadelerin asılsız olduğunu duyurdu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ