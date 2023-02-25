Samet Koç: "Beşiktaş ve Kayserispor ile ilgili böyle bir şey söylemedim"

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinin ardından Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Samet Koç: 'Beşiktaş ve Kayserispor ile ilgili böyle bir şey söylemedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2023 14:36
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'un, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Onur Bulut'un transferinin ardından yaptığı iddia edilen açıklamaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Basın Sözcüsü Samet Koç, konuyla ilgili "Beşiktaş ile savaş halindeyiz" şeklinde bir açıklamasının olmadığını ve sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Onur Bulut ile ilgili son kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vereceğini söyleyen Samet Koç, camialar arasında gerginlik yaratacak şekilde çıkan haberleri kınadı ve basında yer alan ifadelerin asılsız olduğunu duyurdu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ