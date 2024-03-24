Samet Aybaba'dan, Svensson'a son uyarı

Beşiktaş'ın, Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Jonas Svensson performansıyla beklentilere yanıt veremedi.
Norveçli futbolcunun transferinde etkin bir rolü bulunan Samet Aybaba'nın, Svensson ile birebir görüştüğü öğrenildi.
Aybaba'nın, sezon sonuna kadar performansının yükselmemesi halinde oyuncuyla ayrılığın kaçınılmaz olduğunu bildirdiği öğrenildi.
6 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta forma giyen Jonas Svensson bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
Norveçli futbolcunun transferinde etkin bir rolü bulunan Samet Aybaba'nın, Svensson ile birebir görüştüğü öğrenildi.
Aybaba'nın, sezon sonuna kadar performansının yükselmemesi halinde oyuncuyla ayrılığın kaçınılmaz olduğunu bildirdiği öğrenildi.
6 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta forma giyen Jonas Svensson bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
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