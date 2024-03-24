Samet Aybaba'dan, Svensson'a son uyarı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Jonas Svensson ile Samet Aybaba arasında görüşme gerçekleşti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Samet Aybaba'dan, Svensson'a son uyarı
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24 Mart 2024 12:36
Beşiktaş'ın, Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Jonas Svensson performansıyla beklentilere yanıt veremedi.

Norveçli futbolcunun transferinde etkin bir rolü bulunan Samet Aybaba'nın, Svensson ile birebir görüştüğü öğrenildi.

Aybaba'nın, sezon sonuna kadar performansının yükselmemesi halinde oyuncuyla ayrılığın kaçınılmaz olduğunu bildirdiği öğrenildi.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta forma giyen Jonas Svensson bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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