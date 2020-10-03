Samatta ilk 11'de, yeni transfer kadroda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşısında geçen haftaki derbi 11'ine göre takımını tek değişiklikle sahaya sürdü.



Sarı-lacivertlilerde Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç, Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Mbwana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.



Genç teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a formayı verirken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı oynatan Erol Bulut, önlerinde ise Enner Valencia, Ozan Tufan ve Mame Thiam'a şans verdi. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Mbwana Samatta yer aldı.



- Samatta ilk kez



Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de forma giydi.



Ligde geçen hafta Galatasaray'a karşı oynanan derbide 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük karşısında ise ilk 11'de şans buldu.



- Ömer Faruk ilk kez kadroda



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez kadroya dahil oldu.



Geçen sezonun son dönümünde sarı-lacivertli formayı giyen genç oyuncu, bu sezon ise hiçbir maçta kadroya alınmamıştı.



- Cisse yedekler arasında



Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli kadroda yer aldı.



Geçen sezon Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu.



