Saliba: 'Fransa, çiftçi ligi değil!'

Arsenal forması giyen William Saliba, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynadıkları maçın ardından konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde Monaco dışındaki Fransız takımlarının kazanmasının güzel olduğunu söyleyen Saliba, "Şampiyonlar Ligi'nde Brest, PSG ve Lille kazandı. Onların kazandığını görmek güzel çünkü Ligue 1'e saygı duymayan insanlar var. İngiltere'de bile Ligue 1'in 'Çiftçi Ligi' olduğunu düşünen insanlar var. Fransız takımlarının kazandığını görmek güzel ve umarım hepsi bir sonraki aşamaya geçer." sözlerini sarf etti.



Arsenal'de bu sezon 21 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 kez gol sevinci yaşadı.



