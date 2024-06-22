Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Michel Salgado oldu

Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn, teknik direktörlük görevine Michel Salgado'nun getirildiğini açıkladı.

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Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Michel Salgado oldu
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22 Haziran 2024 16:29
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü bir ismin getirildiğini açıkladı.

Yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve kulübün yeni başkanı olan İn, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Michel Salgado'nun teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

Gökhan İn, Söz Sakarya'ya yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü gelecek." sözlerini sarf etti.

Michel Salgado kariyerinde sadece Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de geçici olarak teknik direktörlük yapmıştı.

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