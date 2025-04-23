Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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23 Nisan 2025 21:11

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir. Hoş geldin İrfan Buz." ifadelerine yer verildi.

Ligde 45 puan ve averajla 15. sırada yer alan Sakaryaspor, 27 Nisan Pazar günü Erzurumspor FK'yı konuk edecek.



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