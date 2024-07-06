Sakaryaspor, İsmail Çipe'yi kadrosuna kattı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bonservisini elinde bulunduran İsmail Çipe'yi renklerine bağladı.

, Fotoğraf; Twitter
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Sakaryaspor, İsmail Çipe'yi kadrosuna kattı!
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06 Temmuz 2024 14:08
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kalesine takviyede bulundu.

Yeşil-siyahlılar, tecrübeli futbolcu Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki file bekçisi İsmail Çipe'yi kadrosuna kattı.

İsmail Çipe ile imzalanan sözleşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.

BOLUSPOR'DA 3 MAÇ

1.97'lik kaleci, geçtiğimiz sezonu Boluspor'da tamamlamış ve sadece 3 maçta görev almıştı.

Sakaryaspor daha önce Jakub Szumski ve Salih Dursun transferlerini açıklamıştı.

 

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