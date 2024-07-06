Sakaryaspor, İsmail Çipe'yi kadrosuna kattı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kalesine takviyede bulundu.
Yeşil-siyahlılar, tecrübeli futbolcu Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki file bekçisi İsmail Çipe'yi kadrosuna kattı.
İsmail Çipe ile imzalanan sözleşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.
BOLUSPOR'DA 3 MAÇ
1.97'lik kaleci, geçtiğimiz sezonu Boluspor'da tamamlamış ve sadece 3 maçta görev almıştı.
Sakaryaspor daha önce Jakub Szumski ve Salih Dursun transferlerini açıklamıştı.
Yeşil-siyahlılar, tecrübeli futbolcu Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki file bekçisi İsmail Çipe'yi kadrosuna kattı.
İsmail Çipe ile imzalanan sözleşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.
BOLUSPOR'DA 3 MAÇ
1.97'lik kaleci, geçtiğimiz sezonu Boluspor'da tamamlamış ve sadece 3 maçta görev almıştı.
Sakaryaspor daha önce Jakub Szumski ve Salih Dursun transferlerini açıklamıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU