Sakaryaspor'dan yerli operasyonu!

Sakaryaspor, Eyüpspor'dan Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

calendar 10 Eylül 2025 20:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sakaryaspor'dan yerli operasyonu!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mete Kaan Demir ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Mete Kaan Demir." ifadeleri kullanıldı.

Mete Kaan Demir, geçen sezon forma giydiği Gençlerbirliği ve Atko Grup Pendikspor ile 1. Lig'de 33 maça çıkmıştı.

