Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından biri olan Sakaryaspor, transferde atağa kalktı ve 21 yaşındaki Burundili hücum oyuncusu Kanianga Patrick Banza'yı transfer etti.



BANZA SAKARYASPOR İLE ANLAŞTI



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Banza." ifadeleri kullanıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ