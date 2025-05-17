Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı

Sakaryaspor Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 1 Haziran saat 12.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir."
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 1 Haziran saat 12.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir."
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