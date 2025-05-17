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Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığı duyuruldu.

calendar 17 Mayıs 2025 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
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Sakaryaspor Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 1 Haziran saat 12.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir."

 
 

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