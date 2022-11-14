Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 bitti.



Sakaryaspor, 45. dakikada Michal Nalepa'nın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çaykur Rizespor, bu gole 64. dakikada Yannick Bolasie'nin penaltısıyla karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından Sakaryaspor 16, Çaykur Rizespor 19 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Boluspor'u sahasında konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ