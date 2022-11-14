Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 bitti.
Sakaryaspor, 45. dakikada Michal Nalepa'nın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çaykur Rizespor, bu gole 64. dakikada Yannick Bolasie'nin penaltısıyla karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor 16, Çaykur Rizespor 19 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Boluspor'u sahasında konuk edecek.
Sakaryaspor, 45. dakikada Michal Nalepa'nın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çaykur Rizespor, bu gole 64. dakikada Yannick Bolasie'nin penaltısıyla karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor 16, Çaykur Rizespor 19 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Boluspor'u sahasında konuk edecek.
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