Şahika Ercümen: ''Bu 3 dakikalık dalış için 20 sene emek verdim''

Milli sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metre dalışta Türkiye rekorunu kırdı. Ercümen, 3 dakika 14 saniyede 100 metreye dalarak yeni rekorun sahibi oldu. Milli sporcu, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını da elde etti. Ercümen, tarihi başarısının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Çok özel ve anlamlı bir başarı elde ettiğini ifade eden Ercümen, "Şu an tabii duygularım çok yoğun. Bu, ülkemizin 100'üncü yılında da olduğu için çok daha anlamlı benim adıma. Bir dalgıcın da 100 metreyi geçmek, her zaman hedefidir. Bunu başaran ilk Türk olarak tarihe geçmek, çok özel ve anlamlı. Şu anda duygularım tarifsiz. Dalış bittikten sonra saatlerce ağladım. İnşallah başarıların devamı da gelecek" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl yine Bahamalar'da sabit ağırlıkla 94 metreye dalan ve 100 metre dalış hedefi için o günden bu yana çalıştığını ifade eden Ercümen, zorlu bir yılı geride bıraktığını ve buna rağmen hedefini başardığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz sene, 94 metre ile Türkiye rekorunu kırmıştım, o zaman da en derin derecelerden bir tanesiydi. Bizde 1 metre bile geçmek, 1 sene çalışma gerektirebiliyor. Benim geçen seneden beri böyle bir hedefim vardı. Çalışmalarımın ardından bu dereceye ulaşmak, büyük bir ivme diyebiliriz. Her sene, derecenizi 5-6 metre artıramayabilirsiniz. İnişleri ve çıkışları olan bir süreçti. 2 senedir bu 3 dakikalık dalış için hazırlanıyorum. Bu 3 dakikalık dalış için aslında 20 sene emek verdim diyebiliriz. Biz aradığımız desteği ülkemizde zor bir süreçten geçtiği için bulamamıştık. Yarışmaya ben tek başıma gittim, paletim kırıldı ve ödünç aldığım palet ile yarışmak zorunda kaldım. Aksiliklerin olduğu bir süreçti. Her şeye rağmen 2 sene önce verdiğim karardan vazgeçmedim, pes etmedim ve 2 sene sonunda bu dalışı başarabildik" şeklinde konuştu.

9 gün süren Dünya Serbest Dalış Kupası'nın ilk günlerinin kendisi için çok zorlu geçtiğini ifade eden Ercümen, kırık paletle yaptığı dalışın kendisini moral olarak ilk günlerde olumsuz etkilediğini söyledi. 9 günde 3-4 dalışında hata yaptığını aktaran ve son 2 şansında önce 95, sonra da 100 metreyi geçtiğini vurgulayan milli sporcu, "Bu katıldığım turnuva, dünyanın en prestijli dalış turnuvalarından bir tanesi. Her branştan dünyada ilk 10'da yer alan sporcular özel olarak davet ediliyor. Çıtanın çok yüksek olduğu bir yarışma. 9 günlük sürecin ilk gününde 95 metre ile rekor kırarak başlamak istedim fakat paletim kırıkmış. 95 metreden tek nefesle kırık paletle yukarı çıkmak neredeyse mümkün değil. Tabii bilsem kırık olduğunu almazdık. Yukarıya çıkmakta çok zorlandım. Çıktığımda da bayılmak üzereydim. Dolayısıyla yukarı çıktığımda atlayışın geçerli olması için yapmam gereken 'iyiyim' işaretlerini veremedim. Kırık paletle çıkmanın hissiyatı da kötüydü. Yukarı çıkamayacağım gibi hissettim. Bu durum psikolojimi çok düşürdü. Ondan sonra yaptığım 2-3 dalışta, dalamayacağım gibi geldi. Heyecanlandım ve stres yaptım. Ve üzerine 2-3 kez daha geçersiz dalışlar yaptım ve o noktada bir an yapamayacağım gibi hissettim. Her şey çok aksi gidiyordu. Hayatımda hiç bu kadar zor başlayan bir turnuva geçirmemiştim. Ben üst üste 4 hata yaptım. Öyle olunca çok demoralize oldum. Son 2 hakkım kalmıştı. Çok şükür zihnimi temizleyebildim. Son yaptığım 2 dalışta önce 95 metreye sonra da 100 metreye inerek yarışmanın kaderini değiştirdik" ifadelerini kullandı.

Dünya Serbest Dalış Kupası'nın 6'ncı gününde 95 metre hedefiyle yaptığı dalışın 78 metresinde yukarı çıkmak durumunda kalan Ercümen, başarısız bu dalışının ardından kendini daha fazla motive ettiğini belirterek, "Dalışa başladığım ilk günden beri 'yukarı çıkamayacağım' hissi hep vardı. Bir şeyler üst üste çok kötü gidince kendimi toparlayamadım. Zihnimde o an, yapamayacağımı hissettim. Halbuki yapabileceğim bir şeydi. O dalış sonrası kendime bunları hatırlatıp durumu çevirdim. Kırık paletle çıkmanın sonrasında 70-80 metrelere geldiğimde ben yapamayacağım hissiyatı gelmişti" açıklamasında bulundu.

Çok yoğun bir tempoda çalıştığını ve uzun süre ailesinin yanı sıra sevdiklerinden uzak kaldığını belirten milli sporcu, "Ben her seferinde rekor kırıyormuşum gibi geliyor ama süreç hiç öyle değil. Sayısız denemeden ve başarısızlıktan sonra başarı geliyor. Rekor kıramayınca sosyal medyadan 'rekor kıramadım' diye paylaşmıyorum. Bir rekorun öncesinde yüzlerce dalış var. Benim için dersler içeren dalışlarım oluyor. Bu aslında bir sürü rekor değil, benim için bir yolculuğun tamamı" dedi.

Yıllardır bu sporun içinde olduğunu ve geçtiğimiz yıl ara vermeyi düşündüğünü ancak Cumhuriyetin 100'üncü yılında kendisini sorumlu hissettiğini vurgulayan Ercümen şöyle konuştu:

Aynı organizasyonda sabit ağırlıkta 111 metreye inerek dünya rekoru kıran Slovenyalı sporcu Alenka Artnik'in başarısının imkansız olmadığını aktaran Ercümen, "Alenka benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok başarılı bir sporcu. Açıkçası ulaşılamaz dereceler değil. Bunu da her yaptığım antrenmanlarda daha iyi gözlemliyorum. Bu dereceler uzak değil. Yeni bir dünya rekoru gelecek ama hangi kategoride gelecek, şu an daha netleşmedi" diye konuştu.

Maddi ve manevi anlamda yeteri kadar destek alamadığı bir sezon olduğunu aktaran Ercümen, tarihi başarısının ardından ise kendisiyle iletişime geçip destek olmak isteyen kişiler ve kurumlar olduğunu belirterek, "Yeteri desteğin olmadığı bir sezondu. Tek başıma geldim yarışmaya. Başımda bir antrenör yoktu. Etrafımdaki insanlardan yardım istedim. Paletim kırılınca çaresiz hissettim. İmkanların çok kısıtlı olduğu bir sezon ve bölgedeydim. Biraz çaresiz hissettim. Daha iyi desteklenseydi, daha kolay olabilirdi. Ben şimdiye kadar bir sezonluk destek alıyordum ve sonraki sezon yine destek arıyordum. Şimdi güzel teklifler geliyor. Umarım bu başarıdan sonra bir şeyler değişir. Ben dün Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile de görüştüm. Honduras'ta yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda milli takım adına katılacağımı söyledim. Ulaşım, konaklama ve yeme-içme konusunda destek olabilir misiniz diye kendisine sordum. O da bana 'tabii ki destek oluruz' dedi. Sanırım destekler gelecek. Ben de son nefesime kadar ülkemi temsil etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Türkiye'de son yıllarda kadın sporcuların hem bireysel hem de takım sporlarında çok önemli başarılar elde ettiğinin hatırlatılması üzerine ise Şahika Ercümen, "Voleybol takımımızın, Sümeyye'nin (Boyacı), Yasemin'in (Adar Yiğit) başarısı beni motive ediyor, benim başarım da onları. Ülke olarak bazı şeyleri kazıya kazıya kazanan bir konumdayız. Türkiye'de bazen bazı şeyler zor ilerliyor. Birçok şeye alışık olduğumuz için azmin ve inancın zaferi gibi oluyor bizim adımıza. Türkiye'de zor şartlara eğitimli bir kadın profili var. İskandinav ülkelerinden gelen bir çok arkadaşım var. Benim 1 ayda yaşadığım şeyi, 1 yılda yaşamıyordur diye düşünüyorum. Benim için önemli olan hedefime ülkem adına ulaştım. Bunun da takdir göreceğini biliyorum. Kariyerimde en önemli anlardan birisi olarak kalacak. Aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Tüm dünyadan destek mesajları geliyor ve bunlar için çok teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.