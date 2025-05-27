Sadio Mane'den taraftara eleştiri!

Suudi Arabistan Ligi'ni üçüncü sıradan biten Al Nassr'da harcanan paralara rağmen takımın başarısız olması ve Asya Şampiyonlar Ligi'ne de katılamaması eleştirilere neden oldu.



Sadio Mane, tepkiler üzerine oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. Suçlunun sadece futbolcular olmadığını söyleyen Sadio Mane, "Al-Nassr taraftarları bize yeteri kadar destek olmadı! Oyuncular her şeyi tek başına yapamaz. Herkes şapkasını önüne koyup düşünsün! Büyük kulüp olabilmek için herkes üzerine düşeni yapmalı" ifadelerini kullandı.



Al-Nassr ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Sadio Mane'nin kulüpteki durumunun ne olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.



Bu sezon Al-Nassr'da 47 resmi maça çıkan Sadio Mane, 18 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.



