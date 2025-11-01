Sadettin Saran'ın ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.
Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.
