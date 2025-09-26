Sadettin Saran'dan Devin Özek kararı!

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yeni sezonda göreve başlayan Devin Özek ile ilgili karar verildi.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetim, Özek'i kulüpte düşünmüyor.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Devin Özek'le yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Yeni futbol yapılanmasında düşünülmediği Devin Özek'e iletildi.
A Spor'da yer alan habere göre; Antalyaspor maçı sonrası ayrılık kararının açıklanması bekleniyor.
