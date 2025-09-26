26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Sadettin Saran'dan Devin Özek kararı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Devin Özek'le görüşerek yeni yapılanmada düşünülmediğini iletti.

26 Eylül 2025 16:12 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 17:03
Haber: Sporx.com
Sadettin Saran'dan Devin Özek kararı!




Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yeni sezonda göreve başlayan Devin Özek ile ilgili karar verildi.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetim, Özek'i kulüpte düşünmüyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Devin Özek'le yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Yeni futbol yapılanmasında düşünülmediği Devin Özek'e iletildi.

A Spor'da yer alan habere göre; Antalyaspor maçı sonrası ayrılık kararının açıklanması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
