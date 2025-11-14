Sadettin Saran'dan 80 hesap hakkında suç duyurusu

Kapatılan şirket Tuttur'la ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada tartışma yaratırken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, konuyu yargıya taşıdı.
80 HESAP HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Sadettin Saran, Tuttur'un verilerinin değiştirildiği ve silindiğine ilişkin paylaşımları nedeniyle çeşitli platformlarda bu içerikleri yayan yaklaşık 80 hesap hakkında suç duyurusunda bulundu.
