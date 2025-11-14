14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Sadettin Saran'dan 80 hesap hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kapatılan şirket Tuttur'un verilerinin değiştirildiğine, silindiğine ilişkin paylaşımları nedeniyle, bu paylaşımları çeşitli platformlarda yayan yaklaşık 80 hesap hakkında suç duyurusunda bulundu.

calendar 14 Kasım 2025 18:01 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 18:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan 80 hesap hakkında suç duyurusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kapatılan şirket Tuttur'la ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada tartışma yaratırken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, konuyu yargıya taşıdı.

80 HESAP HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sadettin Saran, Tuttur'un verilerinin değiştirildiği ve silindiğine ilişkin paylaşımları nedeniyle çeşitli platformlarda bu içerikleri yayan yaklaşık 80 hesap hakkında suç duyurusunda bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.