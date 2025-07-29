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Sadettin Saran: "Bir yapı var ama bahane üretmeyeceğiz"

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, kulübün karşılaştığı sorunlar hakkında konuştu.

calendar 29 Temmuz 2025 20:20 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 20:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sadettin Saran: 'Bir yapı var ama bahane üretmeyeceğiz'
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Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran, kulübün karşı karşıya olduğu yapısal sorunlara karşı net mesajlar verdi.

'YAPIYI İNKAR EDEMEYİZ'

Hakemler ve futbolun yönetiminde etkili olan çevrelere dikkat çeken Saran "Bir yapı var, bunu inkar edemeyiz. Bu yapının farkındayız, oturup bahane üretmektense MHK'den hakemlere kadar ciddi bir duruş sergileyeceğiz. Ve Ankara'da sadece üst seviyede ilişkiler kurulmamalı, sadece yukarıya gidip tamam deyip çıkılmamalı." dedi.

Yalnızca üst düzey ilişkilerle değil, en alt kademedeki bürokrata kadar temas kurulması gerektiğini vurgulayan Saran, "En aşağıdaki bürokrata kadar dokunacağız. Ben ve ekibim her yere dokunacağız. Bu işler orada başlıyor. Yukarıdan bir tavırla bunu çözemeyiz." ifadelerini kullandı.

'BAHANELERİN ARKASINA SIĞINMADAN'



Saran, mücadeleci bir ekip kuracaklarını belirterek, "Her kademede uğraşarak çözeceğiz ve hep berabere çözeceğiz. Ama bahanelerin arkasına sığınmadan, futbolda tabiri caizse tekmeye kafayla giren bir ekip yaratarak çözeceğiz. İşimiz zor ama yapacağız." dedi.

 

 

 

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