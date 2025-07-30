Sadece Osimhen değil! Leroy Sane için de tören

Galatasaray Kulübü, cumartesi gecesi Lazio ile yapacağı özel maç öncesi iki büyük transferleri için önemli bir organizasyona imza atacak.
Victor Osimhen'in yanı sıra Leroy Sane için de tören düzenlenecek. İki yıldız taraftarı selamlayacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da taraftara seslenecek.
Victor Osimhen'in yanı sıra Leroy Sane için de tören düzenlenecek. İki yıldız taraftarı selamlayacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da taraftara seslenecek.