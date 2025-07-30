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Sadece Osimhen değil! Leroy Sane için de tören

Galatasaray, Lazio maçı öncesi Victor Osimhen ve Leroy Sane için taraftara açık özel bir tanıtım töreni düzenleyecek. Başkan Dursun Özbek ile Abdullah Kavukcu da sarı kırmızılı tribünlere seslenecek.

calendar 30 Temmuz 2025 11:26
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Sadece Osimhen değil! Leroy Sane için de tören
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Galatasaray Kulübü, cumartesi gecesi Lazio ile yapacağı özel maç öncesi iki büyük transferleri için önemli bir organizasyona imza atacak.

Victor Osimhen'in yanı sıra Leroy Sane için de tören düzenlenecek. İki yıldız taraftarı selamlayacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da taraftara seslenecek.

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