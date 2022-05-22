Sacha Boey aradığını bulamadı

Galatasaray'da sakatlananan kadar başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey, iyileşmesinin ardından bir türlü toparlanamadı.

Haber; AA
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Sacha Boey aradığını bulamadı
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22 Mayıs 2022 11:49
Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'ten transfer ettiği Sacha Boey, sakatlanana kadar başarılı bir performans sergilemişti. Fakat 21 yaşındaki genç sağ bek, iyileşmesinin ardından bir türlü eski günlerine geri dönemedi.

Kamerunlu oyuncunun, 3 yıl daha sözleşmesi bulunurken geleceği ise merak konusu.

19 MAÇ, 1 GOL

Boey, bu sezon Galatasaray forması ile 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.  

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