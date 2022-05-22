Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'ten transfer ettiği Sacha Boey, sakatlanana kadar başarılı bir performans sergilemişti. Fakat 21 yaşındaki genç sağ bek, iyileşmesinin ardından bir türlü eski günlerine geri dönemedi.



Kamerunlu oyuncunun, 3 yıl daha sözleşmesi bulunurken geleceği ise merak konusu.



19 MAÇ, 1 GOL



Boey, bu sezon Galatasaray forması ile 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.



