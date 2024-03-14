NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dokuz karşılaşmayla devam etti.



PISTONS 113-104 RAPTORS



Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da Toronto Raptors'ı 113-104 mağlup etti.



Jalen Duren, 24 sayı, kariyer rekoru 23 ribaund ve 5 asistle oynayarak kariyerinin üçüncü 20-20'lik performansını gösterdi ve Pistons'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Cade Cunningham 19 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle, Isaiah Stewart ise 15 sayı, 2 ribaund ve 3 blokla katkı sağladı.



Raptors'ta Immanuel Quickley 25 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle mücadele etti. Kelly Olynyk 19 sayı, 6 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 2 blok kaydetti. Bruce Brown 17 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



MAGIC 114-106 NETS



Orlando Magic, Kia Center'da Brooklyn Nets'i 114-106 yendi.



Paolo Banchero 21 sayı, 9 asist ve 3 ribaundla Magic'i galibiyete taşıyan isim oldu. Wendell Carter Jr. 15 sayı ve 8 ribaundla oynadı. Jalen Suggs ve Franz Wagner 14'er sayı kaydettiler.



Nets'te Cam Thomas 21 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Mikal Bridges 17 sayı ve 4 ribaund kaydetti. Dennis Schröder 13 sayı ve 3 asistle oynadı.



BULLS 132-129 PACERS



Chicago Bulls, Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı uzatmada 132-129 mağlup etti.



Bulls'ta DeMar DeRozan 46 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, ayrıca 9 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma da ekledi. Alex Caruso 23 sayı, 7 ribaund ve 7 asist kaydetti. Ayo Dosunmu 20 sayıyla oynadı.



Myles Turner 27 sayı ve 7 ribauntla Pacers'ın en skorer ismi oldu. Tyrese Haliburton 17 sayı ve 14 asistle maçı tamamladı. Aaron Nesmith 13 sayı ve 4 ribaund kaydetti.



NUGGETS 100-88 HEAT



Denver Nuggets, Kaseya Center'da Miami Heat'i 100-88 devirdi.



Nuggets'ta Michael Porter Jr. 25 sayı ve 7 ribaundla takımın en skorer ismiydi. Aaron Gordon 16 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynadı. Jamal Murray 14 sayı, 5 asist, 2 ribaund kaydetti. Nikola Jokic 12 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamladı.



Bam Adebayo, 17 sayı, 13 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blok performansıyla Heat'in en etkili ismi oldu. Jimmy Butler 15 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 blok kaydetti. Terry Rozier 14 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynadı.



CAVALIERS 116-95 PELICANS



Cleveland Cavaliers, Smoothie King Center'da New Orleans Pelicans'ı 116-95 mağlup etti.



Darius Garland 27 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 2 top çalma ve 1 blokla Cavaliers'ı galibiyete taşıdı. Jarrett Allen 17 sayı, 10 ribaunt ve 2 blokla double-double yaparken, Parkelere dönen Donovan Mitchell ve Damian Jones 14'er sayıyla maçı tamamladılar.



Pelicans cephesinde Zion Williamson, 33 sayı ve 9 ribaundla mücadele etti. Brandon Ingram 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Trey Murphy III ise 11 sayı ve 3 asist kaydetti.



HORNETS 110-98 GRIZZLIES



Charlotte Hornets, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 110-98 yendi.



Miles Bridges, Hornets'a 27 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla liderlik etti. Vasilije Micic 25 sayı, 8 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Grant Williams 18 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 1 üst çalma ve 1 blok ekledi.



Grizzlies'de GG Jackson, 26 sayı ve 4 ribaundla takımının en skoreriydi. Luke Kennard 17 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Scotty Pippen Jr. ise 9 sayı, 4 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ve 1 blok kaydetti.



MAVERICKS 109-99 WARRIORS



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da konuk ettiği Golden State Warriors'ı 109-99 mağlup etti.



Mavericks'te Kyrie Irving 23 sayı, 8 ribaund ve 10 asistle takımın en skorer ismi olmayı başardı. Luka Doncic 21 sayı, 3 ribaund ve 9 asistle oynarken, PJ Washington maçı 11 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma ve 3 blokla tamamladı.



Warriors'ta Jonathan Kuminga 27 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Andrew Wiggins 17 sayı ve 5 ribaund kaydederken, Trayce Jackson-Davis 10 sayı ve 9 ribaundla, Chris Paul ise 9 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynadı.



TRAIL BLAZERS 106-102 HAWKS



Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 106-102 mağlup etti.



Trail Blazers'ta Anfernee Simons 36 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle takımın en skorer ismiydi. Deandre Ayton 15/20 şut isabetiyle 33 sayı ve 19 ribaund kaydederken, Dalano Banton 12 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Hawks'ta Dejounte Murray 40 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı. Clint Capela 13 sayı, 14 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. Bogdan Bogdanovic 8 sayı, 7 ribaund, 8 asist ve 3 top çalma kaydetti.



KINGS 120-107 LAKERS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 120-107 mağlup etti.



Harrison Barnes 23 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle Kings'in en skoreriydi. De'Aaron Fox 21 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle oynarken, Keegan Murray 19 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla, Domantas Sabonis ise 17 sayı, 19 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.



Lakers'ta Austin Reaves 28 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynadı. Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaund ve 3 asist kaydetti. LeBron James 18 sayı, 13 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Rui Hachimura 20 sayı ve 3 ribaundla maçı tamamladı.





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