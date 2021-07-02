Sabalenka ve Rublev 4. turda

Wimbledon'da kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve erkeklerin 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sabalenka ve Rublev 4. turda
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02 Temmuz 2021 17:38
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve erkeklerin 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev, 4. tura yükseldi.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın 5. günü, sabah seansındaki maçlarla başladı.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka, dünya sıralamasının 94. basamağındaki Maria Camila Osorio Serrano'yu 2-0 (6-0, 6-3) yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da son 16'ya kaldı.

Iga Swiatek (7 numaralı seribaşı), Irina-Camelia Begu'yu, Karolina Pliskova (8), Tereza Martincova'yı, Elena Rybakina (18) da Shelby Rogers'ı 2-0'lık skorla geçerek tur atladı.

Erkeklerde ise kariyerinin Wimbledon'daki ilk 3. tur mücadelesine çıkan Andrey Rublev (5), Fabio Fognini (26) ile oynadığı karşılaşmadan 3-1 (6-3, 5-7, 6-4, 6-2) galip ayrıldı.

Christian Garin (17), Pedro Martinez'i 3-1, Karen Khachanov (25) da Frances Tiafoe'yu 3-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.


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