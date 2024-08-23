Ryan Kent'ten Dinamo Zagreb'e ret

Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in kendisine yaptığı teklifi reddetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent'ten Dinamo Zagreb'e ret
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23 Ağustos 2024 10:39
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 10:41
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ryan Kent için sıcak bir gelişme yaşandı. 

DİNAMO ZAGREB YENİDEN İSTİYOR

İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'e Dinamo Zagreb'in yeniden talip olduğu ortaya çıktı.

ZAGREB'İ REDDETTİ

Ancak İngiliz oyuncunun gelen teklifi geri çevirdiği ve Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemediği belirtildi.

REDDETTİĞİ TAKIMLAR ARTIYOR

Geçtiğimiz sezondan bu yana takımda düşünülmeyen Ryan Kent, geride bıraktığımız dönemlerde Hull City ve Lazio'nun da tekliflerini reddetmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonun başında Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, Sarı-lacivertlilerde çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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