Ryan Babel: 'Liverpool tam Klopp takımı'

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, milli takımdan arkadaşları Georginio Wijnaldum ve Virgil Van Dijk'ı yorumladı."Gini'nin performansı ve kalitesini tartışmaya gerek yok. İnanılmaz enerjiktir. Günler boyunca koşabilir. Kendine güveni yüksektir. Yenilmez bir oyuncu ve Gini'ye karşı oynamak çok zordur.Çok komple bir futbolcu. Gol atabilir, top kapabilir, savunma yapabilir, ikili mücadele kazanır. Ayrıca, rakip kim olursa olsun korkusuzdur. Sesi güçlüdür ve takımın ilerlemesi, gelişmesi için fikrini söylemekten çekinmez. Hollanda milli takımının liderlerinden biri. Ayrıca, tkaım için çok önemli biri.""Virgil, kendini çok geliştirmiş bir oyuncu. 3-4 yılda inanılmaz bir noktaya geldi. Liverpool'a transfer olduktan sonra bile kendini çok geliştirdi. Çok özel biridir. 90 dakika boyunca motivedir ve hep diken üstündedir. Hollanda için o da çok önemli bir oyuncu. Muhteşem bir kaptan. Ona çok saygı duyuyorum."Liverpool için 146 maça çıkan Babel, geçen sezon eski takımına karşı oynadığı maçla ilgili olarak ise, "" sözleriyle konuşmasını noktaladı.