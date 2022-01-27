Ryan Babel'den tüm tekliflere ret!

Galatasaray'da yapılacak transferler kadar, gönderilecek isimler de önem taşırken, Ryan Babel'in gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
Yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş karşılığında oynayan 34 yaşındkai futbolcuyla yollarını ayrımak isteyen sarı-kırmızlılar hayal kırıklığı yaşıyor. Hollandalı futbolcunun şu ana kadar tüm teklifleri geri çevirmesi yönetimi zor durumda bıraktı.
Babel'in sezon sonuna kadar tüm alacakları karşılığında serbest kalmak istediği kaydedildi.
Yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş karşılığında oynayan 34 yaşındkai futbolcuyla yollarını ayrımak isteyen sarı-kırmızlılar hayal kırıklığı yaşıyor. Hollandalı futbolcunun şu ana kadar tüm teklifleri geri çevirmesi yönetimi zor durumda bıraktı.
Babel'in sezon sonuna kadar tüm alacakları karşılığında serbest kalmak istediği kaydedildi.