Ryan Babel'den tüm tekliflere ret!

Galatasaray'da Ryan Babel'in kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel'den tüm tekliflere ret!
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27 Ocak 2022 10:36
Galatasaray'da yapılacak transferler kadar, gönderilecek isimler de önem taşırken, Ryan Babel'in gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

Yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş karşılığında oynayan 34 yaşındkai futbolcuyla yollarını ayrımak isteyen sarı-kırmızlılar hayal kırıklığı yaşıyor. Hollandalı futbolcunun şu ana kadar tüm teklifleri geri çevirmesi yönetimi zor durumda bıraktı.

Babel'in sezon sonuna kadar tüm alacakları karşılığında serbest kalmak istediği kaydedildi.

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