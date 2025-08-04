NBA'de serbest oyuncu konumunda bulunan Russell Westbrook'un eski takımı Oklahoma City Thunder'a dönüş ihtimali zayıf görünüyor.Sports Illustrated yazarı Rylan Stiles'ın haberine göre, Thunder taraftarları arasında nostaljik bir dönüş beklentisi olsa da, organizasyonun mevcut yapısı bu senaryoya pek sıcak bakmıyor.Stiles'ın aktardığına göre, Thunder kadrosunda 2024–25 sezonu için 15 garantili sözleşme bulunuyor. Bu da, Westbrook gibi bir veterana yer açılabilmesi için önemli kadro hamleleri yapılması gerektiği anlamına geliyor.Bunun ötesinde, Thunder'ın sahadaki oyun felsefesi ve uzun vadeli planları, Westbrook'un oyun tarzıyla pek örtüşmüyor. MVP ödüllü yıldız, atletizmi ve topa hükmeden stiliyle tanınıyor. Ancak Thunder, son yıllarda daha dengeli, paylaşımcı ve genç oyuncu gelişimine odaklanan bir anlayış benimsedi.Tüm bu nedenler, Westbrook'un kariyerine başka bir takımla devam etmesinin daha olası olduğunu gösteriyor. Eski kulübüyle duygusal bir bağ olsa da, Thunder'ın mevcut yapısı ve oyun sistemi, bu buluşmanın önünde ciddi engeller oluşturuyor.