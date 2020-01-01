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Rui Hachimura, üç hafta yok!

Washington Wizards, forvet Rui Hachimura'nın göz kapağı iltihabı nedeniyle yaklaşık üç hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards, forvet Rui Hachimura'nın göz kapağı iltihabı nedeniyle yaklaşık üç hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Hachimura'ya 16 Aralık'ta iki taraflı epidemik keratokonjunktivit (EKK) teşhisi konmuştu ve Wizards'ın son iki hazırlık maçını kaçırmıştı.

Başantrenör Scott Brooks, 22 yaşındaki oyuncunun bulanık gördüğünü, ışığa duyarlı olduğunu ve ayrıca ciddi bir pembe göz durumundan da muzdarip olduğunu belirtti.

Hachimura'nın, takımın ilk beşteki uzun forveti olması bekleniyordu.

Wizards o pozisyonda Davis Bertans'ı ilk beş başlatmayı seçme opsiyonuna sahip olsa da, koç Brooks kendisinin altıncı adam rolünde benchten çıkmasını tercih ediyor.


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