Ruben Amorim: 'İşimin riskini çok seviyorum'

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, olumsuz sonuçların ardından gelen eleştirilere dair konuştu.



Büyük bir kulüpte çalışmanın getirisi olarak eleştirileri kabul ettiğini söyleyen Amorim, "Manchester United'ın teknik direktörü rahat olamaz. İçinde bulunduğum işi biliyorum." dedi.



İşinin riskli tarafını sevdiğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Eğer kazanamazsak, her teknik direktör gibi benim de tehlikede olduğumu biliyorum ve bu hoşuma gidiyor." sözlerini sarf etti.



Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde Premier Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünde sahadan mağlubiyetle ayrılmış ve ligde 14. sıraya gerilemişti.



