Ruben Amorim: 'İşim konusunda endişe etmiyorum!'

Manchester United'da yeni sezonda da işler yolunda gitmiyor.Ruben Amorim'in ekibi, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan toplayabildi.Manchester United'ın ligdeki bu performansı sonrası Portekizli teknik direktör Ruben Amorim için çanlar çalmaya başladı.Portekizli teknik direktör, Brentford karşısında aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada işini kaybetmek konusunda endişeli olmadığını söyledi.Ruben Amorim, "İşimi dert etmiyorum, ben öyle biri değilim. Bu karar benim değil. Burada olduğum her dakika elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.Manchester United, ligde gelecek hafta sahasında Sunderland'i konuk edecek.