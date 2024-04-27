Ruben Amorim'in isteği adeta dudak uçuklattı

Sezon sonunda Jürgen Klopp'un ayrılık kararıyla sarsılan ve teknik direktör arayışlarına hız veren Liverpool'da öne çıkan adaylardan birisi Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim'di.



İSTEKLERİ DUDAK UÇUKLATTI



Liverpool'un yanı sıra bir diğer İngiliz ekibi olan West Ham United ile de görüşen Ruben Amorim'in istediği ücret adeta dudak uçuklattı.



Pedro Sepulveda'nın haberine göre Ruben Amorim, Liverpool'dan 3 yıl için imza parasıyla birlikte net 48 milyon euroluk bir ücret talep etti.



Liverpool yönetimi ise bu ücreti gerçekçi bulmadığı için Ruben Amorim'i teknik direktör adayları arasından çıkardı.



ARNE SLOT YOLDA



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, Feyenoord ile Arne Slot için anlaşma sağladı. Haberde Hollandalı teknik direktör için İngiliz devinin 13 ila 15 milyon euro arası bir bonservis ödeyeceği belirtildi.



Arne Slot'un bir aksilik çıkmaması halinde yeni sezonda Liverpool'un teknik direktörü olacağı ifade edildi.





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