Roy Keane'den Amorim'e mesaj: "Çok işi var"

Manchester United'ın eski kaptanlarından Roy Keane, kulübün yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in durumu düzeltmek için çok işi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roy Keane'den Amorim'e mesaj: 'Çok işi var'
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25 Kasım 2024 14:44
Manchester United'ın eski kaptanlarından Roy Keane, takımın Ipswich Town ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Keane, "Sorunlar ne olursa olsun takım şu anda Premier Lig'de orta sıralarda yer alıyor ve önünde çok fazla takım var. Ruben Amorim'in yapması gereken çok büyük bir iş var. Umarım bunu çözerler." diye konuştu.

Ipswich Town - Manchester United maçında kazanmaya yakın tarafın ev sahibi takım olduğunu söyleyen Roy Keane, "Ipswich Town daha iyi bir takım gibi gözüktü. Eğer bir takım kazansaydı, bu Ipswich Town olurdu." dedi.

LİGDE 12. SIRADA

Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile Premier Lig'de çıktığı ilk maçta Ipswich Town ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Takım, 12 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 16 puanla 12. sırada yer alıyor.

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