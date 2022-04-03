Rosier: 'Yeni hocadan ve sistemden memnunuz'

Beşiktaş'ın Fransız savunmacısı Valentin Rosier, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Rosier, "Kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Yeni bir teknik direktörümüzle yeni bir mantalite ortaya koyduk. Bugünkü maç özelinde iyi sonuçlar verdi. Bu sistemden memnun kaldık. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Ben çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.



Valerien Ismael ile ilgili gelen soruya Rosier, "Bir Avrupalı kendisi, Avrupa mantalitesine sahip. Fransızca konuşamayanlar da hoca ile iyi diyalog kurdular. Benimle de karşılıklı bir diyalog içinde. Bu bir başlangıç, daha yapabileceğimiz iyi şeyler var." cevabını verdi.



Attığı golü de yorumlayan Fransız oyuncu, "Benim sayemde 1 puan aldık demek doğru olmaz. Tüm takım iyi işler çıkardı. Bugün gol atma şansı bana geldi. Gol attığım için mutluyum ama Ghezzal'ın yaptığı asist çok değerliydi. Burada ne yaptıysak birlikte yaptık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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