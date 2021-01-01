Rose: "Pippen, en çok saygısızlık edilen efsane!"

NBA'in eski oyuncularından Jalen Rose, Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın "tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında en çok saygısızlık edileni" olduğunu söyledi.



Pippen, yakında çıkacak olan 'Unguarded' isimli kitabında Michael Jordan, Phil Jackson ve Bulls takımı hakkında yaptığı yorumlarla birçok insanı şaşırtmış ve yakın zamanda ligin en sıcak gündemlerinden biri haline gelmişti.



Bazı insanlar Scottie'nin neden eski takım arkadaşlarına ve ekibine karşı bu yorumları yaptığını anlamasa da, Rose bu konudaki fikrini "Jalen & Jacoby" programında şu şekilde paylaştı:



"70'lerde doğmuş ve 80'lerde basketbol oynamış biri olarak, ben uzun boylu bir guard olarak kabul ediliyordum. Scottie Pippen, tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri ve sizin için şöyle bir ayrım yapacağım. Paul Pressey, Scottie Pippen ve Grant Hill gibi, ligde Magic Johnson, Steve Smith ve Penny Hardaway gibi uzun boylu oyun kurucular vardı, bu yüzden Pippen'a her zaman hayranlık duymuşumdur.



Sonra aklıma şu geldi; bence kendisi, lig tarihinin en iyi oyuncuları arasında en çok saygısızlık edileni. Michael Jordan, Scottie Pippen olmadan hiçbir şampiyonluk kazanamazdı."



"TÜM TAKDİR, EN İYİ OYUNCUYA GİDER"



Rose, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:



"Ama size, insanların Scottie Pippen'ın oynadığı rolü küçük görmesinin sebeplerini açıklayabilirim. Bunun iki nedeni var.



Birincisi, her zaman tüm takdiri en iyi oyuncuya sunmak istememiz. Jordan'ı konuşurken, Phil Jackson'dan bahsetmiyoruz bile. Phil, Bulls'dan ayrıldıktan sonra beş şampiyonluk daha kazanmıştı.



İkincisi, ne yazık ki Scottie'nin o şampiyonluk serilerinde hiçbir imza anı olmaması. Bir düşünün, Scottie Pippen'ın kaç tane maç kazandıran basketi var? Michael Jordan ile oynadığınızda, çoğu zaman böyle bir fırsat yakalamanız zor.



Bu yüzden Jordan ayrıldığında, MVP seviyesinde oynamak ve takımı yönetmek ona kalmıştı. Knicks'e karşı kötü bir karar almışlardı ve son şutu onun yerine Toni Kukoc'a vermişlerdi. Pippen da oyuna girmek istememişti ama aslında o noktadan daha da ileriye gidebilirlerdi."



