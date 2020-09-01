Ronaldo, Trabzonspor formasını koleksiyonuna aldı

Dünya futboluna damgasını vuran isimlerden Brezilyalı Ronaldo, Trabzonspor'un yeni sezon forması ile fotoğraf çektirdi ve imzaladığı formayı özel koleksiyonuna aldı.

Ronaldo, Trabzonspor formasını koleksiyonuna aldı
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01 Eylül 2020 13:08
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Stiven Plaza, Valladolid'in sahibi olan Ronaldo'nun yaptığı ilk transferdi.

Real Valladolid'in sahibi olan Ronaldo, Trabzonspor'a transferinin ardından oyuncusu Stiven Plaza'dan takımın formasını istedi ve Trabzonspor'un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna aldı.

Real Valladolid takımında forma giyen Stiven Plaza geçtiğimiz günlerde 100 bin Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.



 

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