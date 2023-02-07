Ronaldo'nun imzalı forması depremzedeler için kullanılacak

Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının deprem bölgeleri için kullanılacağını açıkladı.
Milli futbolcumuz bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı;
"Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a bağışlanacaktır. Katılmak için Mention atabilir, Team Merih Demiral'a DM yoluyla ya da teamdemiral@gmail.com'a mail yoluyla ulaşabilirsiniz.."
BONUCCI'DEN DE FORMA
Merih Demiral ayrıca, daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve Leonardo Bonucci ile konuştuğunu ve İtalyan yıldızın da formasını bağışladığını aktardı. Merih, paylaşıında "Şimdi de Bonucci ile konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi." sözlerine yer verdi.
Ronaldo'nun açık artırmada kullanılacak imzalı Juventus forması
Milli futbolcumuz bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı;
"Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a bağışlanacaktır. Katılmak için Mention atabilir, Team Merih Demiral'a DM yoluyla ya da teamdemiral@gmail.com'a mail yoluyla ulaşabilirsiniz.."
BONUCCI'DEN DE FORMA
Merih Demiral ayrıca, daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve Leonardo Bonucci ile konuştuğunu ve İtalyan yıldızın da formasını bağışladığını aktardı. Merih, paylaşıında "Şimdi de Bonucci ile konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi." sözlerine yer verdi.
Ronaldo'nun açık artırmada kullanılacak imzalı Juventus forması
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ