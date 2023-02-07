Ronaldo'nun imzalı forması depremzedeler için kullanılacak

Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının deprem bölgeleri için kullanılacağını açıkladı.Milli futbolcumuz bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı;Merih Demiral ayrıca, daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve Leonardo Bonucci ile konuştuğunu ve İtalyan yıldızın da formasını bağışladığını aktardı.sözlerine yer verdi.