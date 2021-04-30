Ronaldo'dan tecavüz tazminatı isteniyor: 63 milyon euro!

Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'ta kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Amerikan model Kathryn Mayorga, 63 milyon euro tazminat talep ediyor.



Davayla ilgili çıkan yeni belgelere göre Mayorga 21 milyon euro "geçmiş acıları için", 21 milyon euro "gelecekteki acıları için" ve 21 milyon euro da cezai yaptırım istiyor.



RONALDO: "TECAVÜZ İĞRENÇ BİR SUÇTUR"



Cristiano Ronaldo, "Bana olan suçlamaları kuvvetle reddediyorum. Tecavüz iğrenç bir suçtur ve benim inandığım her şeye de karşıdır" demşiti.



Cristiano Ronaldo, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederken, 2010 yılında hukuki zeminde olmayan bir anlaşma sonrasında Mayorga ile 375 bin dolarlık bir "sessizlik anlaşması" sağlamıştı.



Ancak 3 yıl önce Mayorga Las Vegas'ta dava açarak mental olarak düzeltilemez bir noktaya geldiğini ve anlaşmaya da o yüzden imza attığını belirtti. Mayorga'nın hukuki ekibi de 60 kişilik bir tanık ekibi oluşturarak Ronaldo'ya karşı büyük bir dava açtı.



