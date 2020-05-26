Roma'nın eski genç yıldızı 21 yaşında hayatını kaybetti

Bir dönem Roma akademisinde forma giyen Joseph Bouasse, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Roma'nın eski genç yıldızı 21 yaşında hayatını kaybetti
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26 Mayıs 2020 09:32
Kamerunlu 21 yaşındaki futbolcu Joseph Bouasse, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

2016 yılında katıldığı Roma akademisinde başarılı olarak alt yapıya giren genç futbolcu, A Takımla da antrenmana çıkmıştı.

Joseph Bouasse, profesyonel kariyerinin ilk maçına kiralık olarak gittiği Serie B takımı Vicenza'da çıktı.

MÜLTECİ OLARAK GELDİ

İtalya'ya henüz 16 yaşındayken mülteci olarak gelen merkez orta saha, diğer Kamerunlu gençler gibi Avrupa'da yeni bir hayat arıyordu.

Roma'ya ilk geldiğinde kendisine profesyonel kariyer sözü veren birisi sayesinde kendini akademide bulan genç yıldız, ailesinden uzakta yeni bir hayata adım attı.

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