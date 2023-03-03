Dış transferde üç yıldız üzerine yoğunlaşan Beşiktaş, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.



Kadro planlaması doğrultusunda; Dele Alli, Jackson Muleka ve Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yurt dışında yani Avrupa ülkelerinde transferin kapanması nedeniyle, söz konusu oyuncuların gitmesi zora girdi. Ayrıca 3 futbolcu için Arap ülkeleri ile Uzak Doğu ülkelerinden de beklenen tekliflerin gelmediği öğrenildi. Hâl böyle olunca ayrılıklar, sezon sonuna kaldı. Öte yandan Romain Saiss da takımdan ayrılmak isteyen isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor.



TEKLİFLER REDDEDİLDİ



Ancak Faslı oyuncu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden gelen teklifler de yönetim tarafından beğenilmedi. Çin ile Arabistan kulüplerinden gelen teklifler de geri çekildi. Tecrübeli savunmacının, sezon sonunda ise İngiltere'ye gitmek için beklediği belirtildi.



