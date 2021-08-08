Roma, sol bek transferini açıkladı

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirdikten sonra transfer piyasasında hareketlenen Roma sol bek transferini de açıkladı.
İtalyan ekibi, Palmeiras'ın 23 yaşındaki sol beki Matias Vina ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Roma, Vina için Palmeiras'ta 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Palmeiras'ta bu sezon 20 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Roma'nın transferleri;
17.5 milyon euro: Eldor Shomurodov
13 milyon euro: Matias Vina
11.5 milyon euro: Rui Patricio
9 milyon euro: Roger Ibanez
6.75 milyon euro: Bryan Reynolds
İtalyan ekibi, Palmeiras'ın 23 yaşındaki sol beki Matias Vina ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Roma, Vina için Palmeiras'ta 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Palmeiras'ta bu sezon 20 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Roma'nın transferleri;
17.5 milyon euro: Eldor Shomurodov
13 milyon euro: Matias Vina
11.5 milyon euro: Rui Patricio
9 milyon euro: Roger Ibanez
6.75 milyon euro: Bryan Reynolds