Roma, sol bek transferini açıkladı

Roma, Palmeiras'ın 23 yaşındaki Uruguaylı sol beki Matias Vina'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; asroma.com/
Abone Ol
Roma, sol bek transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2021 18:04
Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirdikten sonra transfer piyasasında hareketlenen Roma sol bek transferini de açıkladı.

İtalyan ekibi, Palmeiras'ın 23 yaşındaki sol beki Matias Vina ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Roma, Vina için Palmeiras'ta 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Palmeiras'ta bu sezon 20 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Roma'nın transferleri;

17.5 milyon euro: Eldor Shomurodov
13 milyon euro: Matias Vina
11.5 milyon euro: Rui Patricio
9 milyon euro: Roger Ibanez
6.75 milyon euro: Bryan Reynolds


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.