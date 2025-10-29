Roma, liderliğe oynuyor! Parma karşısında 3 puan

İtalya Serie 9. hafta maçında Roma sahasında Parma'yı ağırladı.
Stadio Olimpico'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri Mario Hermoso ve Artem Dovbyk getirdi. Parma'nın tek golü Alessandro Circati'den geldi. Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik maçın tamamında sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Roma 21 puana ulaşarak lider Napoli ile puanları eşitledi. Parma ise 7 puanda kaldı. Ligin sonraki haftasında Roma zorlu Milan deplasmanına çıkacak. Parma ise Bologna'yı konuk edecek.