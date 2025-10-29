30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Roma, liderliğe oynuyor! Parma karşısında 3 puan

Serie A'nın 9. haftasında Roma, sahasında Parma'yı 2-1 yenerek lider Napoli ile puanını eşitledi.

calendar 29 Ekim 2025 22:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie 9. hafta maçında Roma sahasında Parma'yı ağırladı.
 
Stadio Olimpico'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
 
Roma'ya galibiyeti getiren golleri Mario Hermoso ve Artem Dovbyk getirdi. Parma'nın tek golü Alessandro Circati'den geldi. Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik maçın tamamında sahada kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte Roma 21 puana ulaşarak lider Napoli ile puanları eşitledi. Parma ise 7 puanda kaldı. Ligin sonraki haftasında Roma zorlu Milan deplasmanına çıkacak. Parma ise Bologna'yı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
