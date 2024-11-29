UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Tottenham ile Roma karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.



Tottenham, 5. dakikada Heung-Min Son'un golüyle öne geçti. Roma, 20. dakikada Evan Ndicka ile skoru eşitledi.



Brennan Johnson, 34. dakikada Tottenham'ı öne geçiren golü attı.



Roma'ya beraberliği getiren golü 90+1. dakikada Mats Hummels kaydetti.



Roma'nın 22. dakikada El Shaarawy, 55. dakikada Artem Dovbyk'in golleri VAR incelemesinin ardından iptal edildi.



Bu sonucun ardından Tottenham 10 puana yükselirken, Roma ise 6 puana yükseldi.



Tottenham, gelecek hafta Rangers'a konuk olacak. Roma ise sahasında Braga'yı ağırlayacak.



