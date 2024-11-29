Roma'dan Tottenham'a son dakika şoku

2 golü VAR'dan dönen Roma, Tottenham'a karşı bulduğu son dakika golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma'dan Tottenham'a son dakika şoku
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29 Kasım 2024 00:51
Son güncelleme 29 Kasım 2024 00:56
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Tottenham ile Roma karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Tottenham, 5. dakikada Heung-Min Son'un golüyle öne geçti. Roma, 20. dakikada Evan Ndicka ile skoru eşitledi.

Brennan Johnson, 34. dakikada Tottenham'ı öne geçiren golü attı.

Roma'ya beraberliği getiren golü 90+1. dakikada Mats Hummels kaydetti.

Roma'nın 22. dakikada El Shaarawy, 55. dakikada Artem Dovbyk'in golleri VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Bu sonucun ardından Tottenham 10 puana yükselirken, Roma ise 6 puana yükseldi.

Tottenham, gelecek hafta Rangers'a konuk olacak. Roma ise sahasında Braga'yı ağırlayacak.

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