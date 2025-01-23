Roma'dan savunmaya takviye

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, savunmasını Ajax'tan Devyne Rensch ile güçlendirdi.



Roma'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Roma'nın Hollandalı futbolcu için 6 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.



Ajax'ın altyapısından yetişen Rensch, Hollanda ekibinde 156 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.



