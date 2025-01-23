Roma'dan savunmaya takviye

Roma, Ajax'tan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Devyne Rensch'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; asroma.com/
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Roma'dan savunmaya takviye
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23 Ocak 2025 18:38
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, savunmasını Ajax'tan Devyne Rensch ile güçlendirdi.

Roma'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Roma'nın Hollandalı futbolcu için 6 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.

Ajax'ın altyapısından yetişen Rensch, Hollanda ekibinde 156 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.

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