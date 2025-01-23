Roma'dan savunmaya takviye

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, savunmasını Ajax'tan Devyne Rensch ile güçlendirdi.
Roma'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Roma'nın Hollandalı futbolcu için 6 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.
Ajax'ın altyapısından yetişen Rensch, Hollanda ekibinde 156 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.
Roma'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Roma'nın Hollandalı futbolcu için 6 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.
Ajax'ın altyapısından yetişen Rensch, Hollanda ekibinde 156 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.