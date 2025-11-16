Roma'da karar: Artem Dovbyk!

Roma, 28 yaşındaki futbolcusu Artem Dovbyk ile ilgili kararını verdi.



VEDA KARARI: 25 MİLYON EURO



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Dovbyk ile yaz aylarında yollarını ayırmayı düşünüyor.



Roma, Dovbyk için gelecek teklifleri dinleyecek ve Ukraynalı santrfordan 25 milyon euro bekliyor.



AYRILMAK İSTEMİYOR



Ailesiyle birlikte Roma'da mutlu olan Dovbyk ise İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor.



BU SEZON NE YAPTI?



Roma'da bu sezon 14 maçta süre bulan Artem Dovbyk, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



