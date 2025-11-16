16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Roma'da karar: Artem Dovbyk!

Roma, yaz aylarında Artem Dovbyk için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. 28 yaşındaki futbolcu ise Roma'dan ayrılmak istemiyor.

16 Kasım 2025 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'da karar: Artem Dovbyk!




Roma, 28 yaşındaki futbolcusu Artem Dovbyk ile ilgili kararını verdi.

VEDA KARARI: 25 MİLYON EURO

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Dovbyk ile yaz aylarında yollarını ayırmayı düşünüyor.

Roma, Dovbyk için gelecek teklifleri dinleyecek ve Ukraynalı santrfordan 25 milyon euro bekliyor.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Ailesiyle birlikte Roma'da mutlu olan Dovbyk ise İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Roma'da bu sezon 14 maçta süre bulan Artem Dovbyk, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
