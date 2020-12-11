Rodgers: 'Cengiz giderek takıma ısınıyor'

A Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Avrupa Ligi'ndeki AEK maçında attığı golle beğenileri kazandı. Leicester teknik direktörü Brendan Rodgers, genç kanat oyuncusunun son durumunu değerlendirdi.



Brendan Rodgers, Cengiz'in giderek takıma alıştığını belirtti.



"TAKIMA ADAPTE OLUYOR"



Deneyimli teknik adam açıklamasında; "Giderek fiziksel olarak daha iyi hale geliyor. Oyunumuza adapte oluyor. Cengiz'in hızını görüyorsunuz. Sol ayağı bir sihirbaz değneği gibi." dedi.



23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Leicester ile çıktığı 11 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



