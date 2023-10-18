Rockets, Kevin Porter Jr'ı OKC'ye gönderdi

Oklahoma City Thunder'ın, Houston Rockets'tan Kevin Porter Jr. ve iki adet ikinci tur draft hakkını alarak Victor Oladipo ve Jeremiah Robinson-Earl'ü göndermeyi kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Rockets, Kevin Porter Jr'ı OKC'ye gönderdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2023 10:50
Oklahoma City Thunder'ın, Houston Rockets'tan Kevin Porter Jr. ve iki adet ikinci tur draft hakkını alarak Victor Oladipo ve Jeremiah Robinson-Earl'ü göndermeyi kabul ettiği bildirildi.

Thunder'ın yakın zamanda aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanan Porter'ı doğrudan serbest bırakacağı belirtildi. Oklahoma City'nin, Porter'ı serbest bıraktıktan sonra kendisine garanti edilen 16,9 milyon doları ödeyeceği de kaydedildi.

Thunder'ın ayrıca Minnesota'dan gelen 2027 ikinci tur seçimini ve Milwaukee'den gelen 2028 ikinci tur seçimini alacağı da belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery