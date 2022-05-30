Robert Lewandowski, gemileri yaktı!

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Alman ekibindeki dönemini tamamladığını ve bir daha forma giymek istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Robert Lewandowski, gemileri yaktı!
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30 Mayıs 2022 16:03
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, takımdan ayrılma isteğini bir kez daha yineledi.

Bundesliga'nın son haftasındaki Wolfsburg maçının ardından takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Lewandowski, bu kez yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'teki dönemim sona erdi. Bundan sonra Bayern Münih'te oynama ihtimalim olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Polonyalı golcü, "Transfer en iyi çözüm, umarım kulüp beni bu konuda durdurmaz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Bayern Münih ile bir yıl daha kontratı bulunan Lewandowski, bu sezon 46 maçta 50 gol atıp, 6 asist yaptı.

Yıldız ismin adı bir süredir transfer için Barcelona ile anılıyor.

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