Toronto Raptors guardı RJ Barrett'ın küçük kardeşi Nathan Barrett'ın hayatını kaybettiği bildirildi.



Barrett ailesi, Raptors ekibi ve Kanada Milli Takımı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Nathan'ın Salı günü hayata gözlerini yumduğunu duyurdu. Barrett'ın ölüm nedeni ise açıklanmadı.



Çarşamba günü Detroit Pistons'a karşı oynanan karşılaşmayı kaçırmış olan Barrett'ın, Raptors'ın bu gece Orlando Magic'e karşı oynayacağı maçı da kaçırması bekleniyor.





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