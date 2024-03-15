RJ Barrett'ın kardeşi Nathan Barrett hayata gözlerini yumdu

Toronto Raptors guardı RJ Barrett'ın küçük kardeşi Nathan Barrett'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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RJ Barrett'ın kardeşi Nathan Barrett hayata gözlerini yumdu
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15 Mart 2024 12:18
Toronto Raptors guardı RJ Barrett'ın küçük kardeşi Nathan Barrett'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Barrett ailesi, Raptors ekibi ve Kanada Milli Takımı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Nathan'ın Salı günü hayata gözlerini yumduğunu duyurdu. Barrett'ın ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Çarşamba günü Detroit Pistons'a karşı oynanan karşılaşmayı kaçırmış olan Barrett'ın, Raptors'ın bu gece Orlando Magic'e karşı oynayacağı maçı da kaçırması bekleniyor.

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