Rizespor'da Bülent Uygun, 2'de 2 yaptı!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, göreve başladığından itibaren puan kaybı yaşamadı.

Haber; AA
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Rizespor'da Bülent Uygun, 2'de 2 yaptı!
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19 Mart 2021 21:52
Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçı da kazandı.

Ligde geçen hafta evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu hafta da Galatasaray deplasmanından üç puan çıkardı.

Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.



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