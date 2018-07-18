Rizespor, Tarık Çamdal için devrede

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Transfere hız veren, son olarak Sporting'den Ruben Ribeiro ile söz kesen Çaykur Rizespor'da gündem sağ bek...Karadeniz ekibi, Galatasaray'da kampa götürülmeyen ve kiralanacak olan Tarık Çamdal için devreye girdi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in takımında görmeyi istediği Tarık'la ilgili Galatasaray'la görüşmelerin başladığı ifade edildi.Yeniden eski başarılı günlerine geri dönmek isteyen Tarık'ın da Rize'nin ilgisine sıcak baktığı bildirildi.Aslan'dan ayrılmaya hazırlanan deneyimli oyuncuyla Antalyaspor, Erzurum ve Ankaragücü de devrede bulunuyor